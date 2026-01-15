Британська розвідка назвала втрати РФ за 2025 рік

ЗСУ знищують ворога на нашій землі / © Associated Press

Росія, ймовірно, зазнала приблизно 415 000 втрат (загиблих і поранених) протягом 2025 року у війні проти України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

За повідомленням, це незначне зменшення порівняно з приблизно 430 000 втрат, яких Росія зазнала 2024 року, що є найвищим річним показником. Росія, ймовірно, зазнала приблизно 1 213 000 втрат загалом.

У британській розвідці зазначають, що середньодобовий рівень втрат Росії у грудні 2025 року становив 1 130 солдатів, згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, водночас середньодобові рівні втрат РФ від серпня до грудень 2025 року були п’ятьма найнижчими середніми щомісячними показниками, зафіксованими від квітня 2024 року.

«Щомісячний рівень втрат Росії знову зріс у зв’язку з посиленням наступу на всій лінії фронту. Росія, ймовірно, продовжуватиме зазнавати високих втрат протягом січня 2026 року через постійні атаки піхоти з десантуванням на декількох напрямках», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

За даними Генштабу, станом на 15 січня ЗСУ ліквідували 1 223 090 солдатів Російської Федерації. За минулу добу — ще 1150 військових.