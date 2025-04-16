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- Війна
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Британський аналітик назвав ключову умову для переваги України у війні
За його словами, переломним моментом у війні може стати саме поразка Росії на полі бою.
Україна зможе здобути перевагу у війні, якщо отримає більше зброї та зможе інтегрувати її за стандартами західних армій.
Таку думку озвучив військовий аналітик Майкл Кларк в ефірі Sky News.
“Їм потрібно було б отримати більше зброї та інтегрувати її таким чином, як це роблять західні армії”, — пояснив Кларк, зазначивши, що саме це Україна намагалася зробити 2023 року, але реалізувати не змогла.
За його словами, переломним моментом у війні може стати саме поразка Росії на полі бою.
“Найбільше вплине на російське мислення — це програш на полі бою”, — вважає експерт.
Кларк наголошує, що військові невдачі РФ можуть мати серйозні політичні наслідки, змінивши уявлення росіян про те, чого їхня армія здатна досягти в Україні.