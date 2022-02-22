Брюссель обіцяє жорстку і одностайну реакцію на визнанням Путіним ОРДЛО

Санкції проти Росії через визнання так званих «ДНР» та «ЛНР» Євросоюз готується оголосити сьогодні після обіду.

Посли Євросоюзу збираються на екстрене засідання, де обговорюватимуть, як відповісти Росії на визнання так званої незалежності районів Донбасу, непідконтрольних Києву. Реакцію - Брюссель обіцяє жорстку й негайну.

Про це розповідає кореспондентка «Радіо Свобода» Зоряна Степаненко для ТСН.

Санкції проти Росії через визнання так званих «ДНР» та «ЛНР» Євросоюз готується оголосити сьогодні після обіду.

Глава європейської дипломатії екстрено збирає своїх колег міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. Щоби покласти їм на стіл пакет обмежень, заздалегідь підготовлений Заходом.

«Це рішення має бути схвалене одностайно. І я впевнений, що так і буде. Сьогодні вранці вже почалася робота над текстом, а у другій половині дня Рада ухвалить рішення про санкції. Це не означає, що сьогодні ми схвалимо всі рішення. Йдеться тільки про термінову відповідь», - заявив верховний представник Євросоюзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель.

Тобто не йдеться про активацію всього болючого для Росії пакету санкцій включно з «Північним Потоком-2», який ЄС підготував на випадок її вторгнення. А виключно про точкову реакцію на черговий виток ескалації. Наскільки далеко зайде Євросоюз у своїй реакції, поки лишається інтригою, але напередодоні, керівництво ЄС пригрозило санкціями особам, причетним до рішення російського президента - визнати так звану незалежність сепаратистських псевдоформувань на території України.

Готуються оголосити про санкції й у Лондоні британський прем’єр, що називав російське вторгнення цілком реальним, екстрено зібрав уряд. І в ці хвили обговорює з командою реакцію на рішення Путіна.

«Це дуже погане ознаменування і напрочуд темний знак. Це ще одна ознака того, що в Україні справи рухаються в неправильному напрямку. Велика Британія продовжуватиме робити все можливе, щоб підтримати народ України з дуже потужним пакетом санкцій. Стає зрозумілим, що потрібно почати чинити якомога більший тиск, тому що важко передбачити, як ситуація може покращитися», - запевнив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Визнання Путіним "ДНР" та "ЛНР": Євросоюз готується оголосити санкції проти Росії

Те, що Росія наступила на суверенітет України, в тому числі, своїми військами й технікою, яку вже офіційно відправила на Донбас, у британському уряді сумнівів не викликає. А отже про це говорить, навіть, міністр охорони здоров’я, вторгнення почалося вже, й сьогодні, усі прокинулися - в іншому світі.

Водночас глава європейської дипломатії каже, що не назвав би російські війська на непідконтрольному Києву Донбасі - повномасштабним вторгненням. Хоча й підкреслює, що цей регіон - територія України. Як реагувати на ситуацію - сьогодні вирішуватимуть і посли країн-членів НАТО, за кілька годин у них термінова зустріч. Консультації проведуть і в рамках ОБСЄ.

Читайте також:

Можна відстежувати армію РФ на кордоні: IT-шники з Києва створили інтерактивну карту

Підняли кістки черепа, щоб розправити мозок: у Дніпрі провели надскладну операцію і врятували дівчину після ДТП

Тимчасового повіреного у справах України в РФ викликали "на килим" після визнання Путіним ОРДЛО