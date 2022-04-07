"Буча буде від Владивостока до Лісабона, Росію не зупиняють кордони Євросоюзу" – Маляр

"Буча буде від Владивостока до Лісабона, Росію не зупиняють кордони Євросоюзу" – Маляр

Росія також втягує у свої злочини інші держави, зокрема Білорусь.

Якщо світова спільнота не продовжить жорстку ізоляцію Росії, то у кожної західної країни може бути своє 24 лютого 2022 року.

Про це заявила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу у Медіацентрі "Україна".

"Сьогодні третій президент росії медведєв, заявляє що їхні плани — це Євразія, від Владивостока до Лісабона. Хочу вам сказати, що це означає. Це означає, що Буча буде від Владивостока до Лісабона. Росію не зупиняють кордони Євросоюзу", - зазначила Маляр.

Вона також додала, що Росія втягує у свої злочини інші держави. На сьогодні використовується територія Білорусі, а білоруські війська перебувають у бойовій готовності. Туди можливо, перекидатимуть найближчим часом і російські військові підрозділи.

Крім цього, у Міноборони України вбачають ознаки втягування у війну так званої невизнаної Придністровської республіки на території Молдови. Зокрема, Тирасполь готують до прийому літаків.

Нагадаємо, Росія перекидає до Білорусі ракетні комплекси.

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