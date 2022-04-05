"Буча – це лише початок правди про РФ. Будуть сотні інших міст": Подоляк звернувся до лідерів Європи

"Буча – це лише початок правди про РФ. Будуть сотні інших міст": Подоляк звернувся до лідерів Європи

Тим часом країни-члени ЄС досі роздумують, чи давати Україні важке озброєння.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вкотре звернувся до європейських лідерів надати Україні необхідну зброю, якщо не хочуть хворіти на "синдром Буча".

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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"Європа, яка все ще боїться втратити газ/нафту, повинна знати, що Буча – це лише початок правди про РФ. Будуть сотні інших міст, куди прийшов людоїдський "русский мир". Віддайте важку зброю сьогодні, якщо не хочете завтра хворіти на "синдром Буча", - йдеться у дописі радника ОП.

Раніше українська омбудсменка Людмила Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини через масові катування окупантами мирного населення.

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