"Буча, Гостомель, Бородянка – Росія чудово розуміє, що коїть": Залужний звернувся до головнокомандувачів країн НАТО

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що сьогодні Україна не лише веде оборону: проведено низку успішних контрнаступальних дій. Вдалося розблокувати Харків та Миколаїв, ведуться бої на Херсонському напрямку.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів (начальників штабів) у форматі з Україною. Це відбулося на запрошення голови цього комітету адмірала Королівського військово-морського флоту Роба Бауера.

Про це Валерій Залужний повідомив у своєму Telegrame.

Зокрема, Головнокомандувавч ЗСУ наголосив, що український народ платить надзвичайно високу ціну за свободу і європейський вибір, а Європа переживає найбільшу безпекову кризу з часів Другої світової війни.

"Повторив свої слова на засіданні Військового комітету НАТО у січні минулого року - відповідь агресору має бути консолідованою", - написав Залужний.

Залужний наголосив, що "війна з 2014-го року стала для нас, українців, справжньою війною".

"Не АТО, не ООС, а саме війною. І кожен день цієї війни, кожен вбитий солдат, кожна покалічена доля були для нас наукою. Ми усвідомлювали, що рано чи пізно повномасштабна агресія розпочнеться, і готувалися до неї. Ми чітко розуміли, що саме перший місяць буде переломним. Нам вдалося відібрати у противника стратегічну ініціативу, завдати критичних втрат, змусити відмовитися від головної мети - захоплення міста Києва", - сказав він.



Головнокомандувач ЗСУ розповів, що сьогодні Україна не лише веде оборону: "Нами проведено низку успішних контрнаступальних дій. Вдалося розблокувати Харків та Миколаїв, ведуться бої на Херсонському напрямку".



"Якби були живі наші діди, які воювали в Другу світову війну, побачивши те, що відбувається в Україні, вони б заплакали. Методи нацистів не змінилися. Це тотальне знищення цивільних об’єктів, вбивства мирних людей, це гуманітарна катастрофа, унеможливлення постачання гуманітарних вантажів. Противник чудово розумів і розуміє, що він коїть. Перехоплення розмов російського військового командування підтверджують, що вони робили все це свідомо. Увесь світ знає, що таке Буча, Гостомель, Бородянка. Це величезне горе у ХХІ столітті в самому центрі Європи", - сказав Залужний.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Він також згадав про захисників Маріуполя, які своїми героїчними діями стримали багатотисячне угруповання противника і дали нам можливість обладнати оборонні рубежі на інших напрямках.



"Агресор продовжує нанесення ракетних ударів високоточної зброї в глибині нашої території. Ми знищили флагманський крейсер "Москва", нанесли ураження ще трьом потужним кораблям, які складають основу Чорноморського флоту РФ. Але росіяни підтримують високу інтенсивність ракетних обстрілів, у середньому 10-14 балістичних і крилатих ракет на добу. Це загроза не тільки для України, а й для країн-членів НАТО. Адже кожна така ракета несе 400-600 кг тротилу. Тому важливо зміцнювати протиракетну оборону", - сказав Залужний.



Він зауважив, що збройна боротьба у ХХІ столітті комплексна, йдеться про поєднання операцій, що, у свою чергу, вимагає застосування сучасного високоточного далекобійного озброєння, ефективної системи ППО та ПРО.

Залужний також подякував партнерам за надану допомогу, завдяки якій Україна впевнено веде боротьбу і неодмінно переможе.

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний показав роботу американських гаубиць М777 в Україні.

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