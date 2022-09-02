"Буча триває": Жданов розповів про зґвалтування росіянами співробітниць ЗАЕС

На Запорізькій АЕС є факти зґвалтування російськими військовими співробітниць станції.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Є інформація від наших експертів, які займаються енергетикою, вони кажуть, що було фізичне на насилля та зґвалтування співробітниць атомної станції і застосування фізичної сили до співробітників атомної станції. Тобто російські війська не гребують нічим. Буча триває і там. Тільки там вона поки що без летальних наслідків. Але насилля і знущання з наших громадян триває", - наголосив він.

Водночас Жданов додав, що місія МАГАТЕ, яка 1 серпня потрапила на ЗАЕС, змогла побачити військових та техніку РФ на території атомного об'єкту, що заборонено міжнародними правилами.

"Голова МАГАТЕ Ґроссі заявив, що вже побачив на ЗАЕС ключові речі, які хотів побачити. А саме, що попри заяви російських пропагандистів, місія МАГАТЕ в першому генераторному цеху атомного реактора побачила купу військових машин. Усі машини були грузовими тентованими КамАЗами. Цікавий момент - вони жовтим скотчем наліпили смужки і намагалися казати, що це війська радіаційно-хімічного і бактеріологічного захисту. Але те, що військові взагалі перебувають на території атомної станції, що категорично міжнародними нормами і правила заборонено, тим більше військова техніка з невідомо яким обладнанням, є вже порушенням", - зазначив експерт.

Нагадаємо, від початку серпня окупанти постійно обстрілюють атомну станцію та територію біля неї. На прохання уряду України МАГАТЕ сформувала місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію, яку очолив її генеральний директор Рафаель Маріано Ґроссі. Місія сфокусується на трьох завданнях: фізичний захист; ядерна безпека; гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

1 вересня делегація МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. Ґроссі заявив, що місія МАГАТЕ зберігатиме постійну присутність на АЕС.

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