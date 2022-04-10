"Буча сталася не за один день": Кулеба закликав світ дослідити звірства окупантів

"Буча сталася не за один день": Кулеба закликав світ дослідити звірства окупантів

Міністр нагадав світові про трагедію у Бучі.

Звірствам російських окупантів у Бучі передували роки російської пропаганди, яка розпалювала ненависть до українців.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Кулеба закликав науковців з усього світу дослідити, що призвело до вбивств окупантами мирного населення у Бучі.

“Буча сталася не за один день. Протягом багатьох років російські політичні еліти та пропаганда розпалювали ненависть, дегуманізували українців, плекали російську перевагу та закладали підґрунтя для цих звірств. Я закликаю науковців з усього світу досліджувати, що призвело до Бучі”, — написав міністр.

Нагадаємо, у понеділок, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський відвідав звільнені від російських окупантів населені пункти Буча, Ірпінь та Стоянка, що біля Києва. В цих населених пунктах російські окупанти здійснювали геноцид українців. Вони грабували оселі мирних жителів, а самих людей викрадали, катували, знущалися, вбивали. Населені пункти зазнали значних руйнувань від артилерійських обстрілів та авіударів.

Читайте також: