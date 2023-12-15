Буча та Ізюм можуть повторитися: український воїн описав своє бачення перемоги у війні з Росією

Москва повинна позбутися свого прагнення домінувати в регіоні та світі.
Перемога України у війні повинна означати повну руйнацію Російської Федерації в сучасному форматі, оскільки трагедії в Бучі та Ізюмі можуть повторитися.
Таким баченням поділився в ефірі "1+1" командир 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБР Петро Горбатенко.
“Неважливо, наскільки республік вона розпадеться, на які республіки розпадеться чи вона залишиться все ще єдиним живим організмом, але вона має бути зруйнована як імперія з її намаганням і прагненням до гегемонії хоч в регіоні, хоч у всьому світі”, - сказав він.
Український воїн зауважив, що допоки РФ має запит на вплив в регіоні чи світі, вона становить загрозу існуванню української держави та українців.
“Якщо населення [України] забуло про Бучу та Ізюм, то це все ще може повторитися і не один раз, і в більших масштабах", - попередив Петро Горбатенко.
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Нагадаємо, американський політолог та філософ Френсіс Фукуяма вважає, що перемога України у війні відрізнятиметься від тотального розгрому, як це було з нацистською Німеччиною після Другої світової війни.
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