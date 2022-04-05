"Буча відпочиває": Арестович повідомив, що ситуація у Макарові, Бородянці та інших містах може бути ще гіршою

"Буча відпочиває": Арестович повідомив, що ситуація у Макарові, Бородянці та інших містах може бути ще гіршою

Арестович наголосив, що такі звірства окупантів є системною державною політикою РФ щодо України.

Злочини окупантів у Бучі, Ірпені та Гостомелі — "це далеко не все".

Про це сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

"Вже є свідчення з Макарова і Бородянки, що там гірше, ніж у Бучі, Гостомелі. А є ще десятки населених пунктів, які були ізольовані і де справи набагато гірші, ніж у Бородянці і Макарові. Про це говорять свідки, які встигли там побувати: військові та розвідники. Їм зараз не до фіксації злочинів, вони воюють з ворогом. Але кажуть, що після побаченого "Буча відпочиває". Буча звичайно стала узагальненою назвою, але це буде десятки свідчень такого роду", — зазначив він.

Арестович наголосив, що такі звірства окупантів є системною державною політикою РФ щодо України.

"Путін — воєнний злочинець, у Росії режим воєнних злочинців. І якщо раніше лунали чутки, що з Путіним можна налагодити відносини, то зараз ні про яку нормалізацію не може бути мови", — сказав радник голови ОП.

Раніше Володимир Зеленський розповів про поїздку у Бучу, Ірпінь і Стоянку.

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