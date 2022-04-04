Братські могили та масові розстріли: моторошні подробиці "бучанської різанини" на Київщині

Людей у Бучі катували, розстрілювати та ховали у братських могилах.

Після звільнення від російських окупантів у місті Буча та інших населених пунктах Київщини знаходять братські могили, у яких російські вбивці ховали мирних людей, яких розстрілювали лише через те, що вони були українцями. Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини уже вивезли 410 тіл українців, яких вбили окупанти.

ТСН.ua зібрав моторошні кадри масових розстрілів українців російськими загарбниками.

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Масові вбивства українців готувались заздалегідь

Так, приватна американська компанія Maxar Technologies повідомила, що перші ознаки братської могили біля церкви Андрія Первозванного і всіх святих у Бучі були зафіксовані на супутникових знімках ще 10 березня.

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Зокрема, на супутниковому знімку від 10 березня видно перші ознаки розкопок братської могили на території храму. А на супутниковому знімку від 31 березня зображено місце поховання з траншеєю довжиною приблизно 13,7 метра у південно-західній частині території біля церкви.

Maxar

Проте, що Росія заздалегідь планувала різанину в українських містах свідчать і дані британської розвідки.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк додав, що під час вторгнення армія РФ везла з собою пересувні крематорії. Саме у них окупанти мали намір спалювати тіла вбитих мирних жителів України, щоб приховати свої військові злочини.

Братська могила у Бучі на території храму

Директор Ірпінського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Андрій Левківський розповів, що на території церкви у Бучі розкопали братську могилу. Там знайшли тіла 67 цивільних українців, деяких не вдалось індентифікувати. Там від 10 березня окупанти ховали цивільних людей.

"67 цивільних чоловік поховали на території міської церкви міста Буча. Були різні, декого навіть не індетифікували", — повідомив він.

Братська могила у селі Мотижин Бучацького району

Після відходу окупаційних військ став відомим ще один факт російських звірств проти українців. Так, у селі Мотижин виявили братську могилу. Там після звільнення Київської області від окупантів знайшли тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка Ігоря Сухенка. Росіяни їх викрали 10 днів тому - 23 березня.

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Вулиці Бучі стали могилою для цивільних українців

Російські окупанти вбили стількох українців, що не встигли їх навіть поховати. Так, за даними місцевих, на вулиці Яблонській знайшли 15 вбитих українців. Перед розстрілом російські кати зав'язали їм руки.

Після звільнення міста від російських військових з'явились моторошні кадри, як вулиці, каналізаційні колектори та підвали заповнені трупами невинних людей.

Український журналіст Денис Казанський повідомив, що у Бучі на вулиці Старояблонській під час огляду знайшли спалені тіла ймовірно всієї родини.

Фото: Денис Казанський

Люди ховали своїх загиблих родичів у дворах

У дворах Бучі багато самотужки збитих дерев'яних хрестів. Своїх рідних та сусідів в окупації люди ховали у дворах та обійстях. Мер Бучі Анатолій Федорук повідомляє, що у братській могилі вимушені були поховати 280 людей. У одному із підвалів була казарма російських солдатів, тут спали, а в сусідній кімнаті вбивали цивільних. Чоловіків зв'язали, поставили на коліна до стіни, стріляли в голову. Серед убитих свого чоловіка знайшла місцева жителька Тетяна.

"Мені кажуть, що Таня, там в підвале люди лежать, може там твій. Я прихожу, я його впізнала по кросівкам, по штанях, по обличчі ні, бо він лежав ось так. Коли його друг розвернув, а він весь подбитий... Прижався, замерз, його відірвали, зафіксували на мобілку, і там його вчора поховали", - розповідає жінка.

Реакція Росії на звірства своїх військових у Бучі та заяви ЗМІ РФ про "необхідність геноциду в Україні"

Російська влада звірства своїх військових у Бучі назвала вигадкою, а фото жорстоко закатованих людей - фейком. І це попри те, що весь світ побачив істинне обличчя кремлівських вбивць.

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Проте російська пропаганда не соромиться того, що сталось у Бучі та відверто заявляє, що українців потрібно продовжувати вбивати. Так, російські пропагандисти одного із видань опублікували статтю "Що потрібно зробити з Україною". У цьому матеріалі російські пропагандисти відкрито заявляють про геноцид та те, що "українців терором потрібно змусити відмовитись від їхньої національності".

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