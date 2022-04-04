Бучанська різанина: російська армія звірствувала в передмісті Києва, кадри жаху сколихнули увесь світ

Масові вбивства на території України порівнюють із різаниною у Сребрениці.

Вулиці всіяні тілами мирних мешканців в передмісті Києва – Ірпінь, Гостомель, Буча, Дмитрівка. Після звільнення Київщини від російських окупантів світ жахнувся від звірств, які там чинили росіяни протягом місяця.

Про це йдеться в ТСН.

Фото з розстріляними людьми облетіли світові медіа. Убитий чоловік, який їхав на велосипеді. Масові розстріли людей просто посеред вулиці. Окупанти зв’язували їм руки білими повязками, а потім стріляли у потилицю. Вбивали усіх – без розбору - дітей, жінок та літніх людей. Просто за те, що українці. Сергій допомагав вивозити тіла убитих. «Вже людей 200 мінімум за півтора тижня. Витягуємо з машин, на тротуарах, в будинках. Всі застрелені в голово, в око. Скоти вони. Ми їм казали, що ви вбили більше мирних, ніж військових», - каже чоловік

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Самотужки збиті дерев'яні хрести. Своїх рідних та сусідів в окупації люди ховали у дворах та обійстях. Мер Бучі Анатолій Федорук повідомляє, що у братській могилі вимушені були поховати 280 людей. У одному із підвалів була казарма російських солдатів, тут спали, а в сусідній кімнаті вбивали цивільних. Чоловіків зв'язали, поставили на коліна до стіни, стріляли в голову. Серед убитих свого чоловіка знайшла Тетяна.

«Мені кажуть, що Таня, там в підвале люди лежать, може там твій. Я прихожу, я його впізнала по кросівкам, по штанях, по обличчі ні, бо він лежав ось так. Коли його друг розвернув, а він весь подбитий... Прижався, замерз, його відірвали, зафіксували на мобілку, і там його вчора поховали», - розповідає жінка.

Масові вбивства окупаційними військами цивільного населення фіксують усюди після їхнього відходу. Людей ті викрадали, катували до смерті, ґвалтували жінок і навіть дітей.

Ця жінка від пережитого голосить. Окупанти поселились поруч із її будинком та всіляко знущались. «Вони роздягнули мене догола і знущалися з мене, і зґвалтували. Мені до лікаря треба жіночого, 19 березня ще зробили це. Їх тут багато було, в цьому домі. Їх там 30 чоловік було», - розповідає жінка.

Усе це злочини проти людяності. Офіс прокурора України уже збирає докази цих звірств, аби передати їх до міжнародного суду. Слідчо-оперативні групи разом з поліцією проводять аудіо, фото та відео фіксацію загиблих та місця злочину.

Руслан Кравченко військові агресію Росії зустрів іще у Криму, коли там працював, далі злочини росіян фіксував в районі Дебальцево на Донбасі. Але за весь час війни такої жорстокості не бачив.

«Такого жорстокого вбивства мирних місцевих мешканців я ще не бачив. Це і великий шок, всі ці дії, які вчинені відносно місцевих жителів повинні бути покарані. Нами вже більше ста тіл мирних мешканців доставлено на судомо- медичну експертизу. На превеликий жаль, багато тіл мають ознаки катувань та іншого жорстокого поводження. Є випадки замінованих тіл цивільних за таких обставин», - розповідає керівник Бучанської окружної прокуратури Руслан Кравченко.

Ускладнюють роботу заміновані ділянки та нерозірвані боєприпаси посеред міст.

Нічого подібного у Європі не було вже кілька десятиліть. Відвертий геноцид, знищення мирного населення усіма можливими способами. Російська артилерія, танки та ракети обстрілюють житлові будинки, дитячі садочки та школи, лікарні і навіть пологові.

Масові вбивства на території України порівнюють із різаниною у Сребрениці. Одним із наймасштабніших воєнних злочинів у сучасній Європі. В липні 1995 року боснійськими сербами було вбито близько 8 тисяч боснійських мусульман - чоловічої статі віком від 12 і до 77 років. Ці злочини міжнародний суд визнав геноцидом лише через 12 років. Те, що коять росіяни в Україні вже також назвали геноцидом.

«Путін хоче знищити все українське і це є умислом злочину геноциду. І зараз питання тільки масштабів, але війна ще не закінчена і, не Дай Боже, злочин який вчиняє Путін доросте до злочину геноциду, а може вже доріс, тому що ми не можемо зараз порахувати всіх вбитих цивільних. Всіх вбитих у Маріуполі, на різних територіях окупованих, ми ще не маємо достатньо інформації», - каже правозахисник Борис Захаров.

Не випадково, світовими соцмережами шириться тег “Бучанська різанина”, його підхоплюють західні політики.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звертається до них із вимогою відрізати від системи «Свіфт» не обрані, а всі без виключення російські банки, накласти ембарго на російську нафту і газ, закрити країні -окупанту всі порти. Кадри зі звільнених передмість Києва шокують, але політики висловлюються дуже обережно і майже за добу після того, як перші знімки примушують здригнутися українців. Президент Європейської ради Шарль Мішель пише «твіт» українською.

«Шокований приголомшливими фотографіями звірств, скоєних російською армією у звільненій Київській області #Бучанська_Різня. ЄС допомагає Україні та НУО зібрати необхідні докази для позовів у міжнародних судах. Подальші санкції та підтримка ЄС на підході. Слава Україні!», - пише він.

Шокований приголомшливими фотографіями звірств, скоєних російською армією у звільненій Київській області #BuchaMassacre



ЄС допомагає Україні та НУО зібрати необхідні докази для позовів у міжнародних судах.



Подальші санкції та підтримка ЄС на підході.



Слава Україні! — Charles Michel (@eucopresident) April 3, 2022

Серед дипломатів першою, ще напередодні, висловилася голова британського МЗС Ліз Трасс, вона ділиться власним шоком і обіцяє допомогу міжнародному кримінальному суду, аби окупанти відповіли за скоєне. Нові санкції проти військових злочинців обіцяють і міністри закордонних справ Латвії та Німеччини. Відповідати за злочини проти людяності має все російське суспільство. Не лише Путін.

«Як був Нюрнбернг і була проведене денацифікація Німеччини. Так само мусить бути міжнародний трибунал над злочинами Росії. Мають бути визначені злочинці і кожного треба протягнути через суд , весь народ винний. …. Кожного треба перевірити, що він робив у той час, всі є підозрюваними, вся нація, бо вони підтримували дії Путіна. І вона підтримує війну, ми знаємо про 70 відсотків підтримки цієї війни», - зазначають дипломати.

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