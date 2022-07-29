Бучанська різанина: СБУ ідентифікувала ще чотирьох росіян (фото)

Погрожуючи зброєю, окупанти тривалий час психологічно тиснули на родину та катували, вимагали, щоб ті видали адреси проживання патріотів і військових у місті.

Служба безпеки України встановила особи ще чотирьох військовослужбовців збройних сил РФ, які жорстко поводились з мирним населенням у Бучі.

На початку березня 2022 року ці особи у складі 64-ї окремої мотострілкової бригади 35-ї загальновійськової армії РФ перебували на території Бучі і жорстко катували місцеву родину. Окупанти вдерлися до її оселі та намагалися погрозами отримати інформацію про місця розташування українських військ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зрозумівши, що члени родини мають чітку проукраїнську позицію, російські солдати заблокували їх у будинку. Погрожуючи зброєю, окупанти тривалий час психологічно тиснули на людей та катували, вимагали, щоб ті видали адреси проживання патріотів і військових у Бучі.

Згодом росіяни вивели господаря у двір, роздягнули, повалили на землю та почали бити ногами. А коли тортури не дали бажаного результату, чоловіка планували розстріляти. На щастя, йому вдалося втекти.

Тоді рашисти взялися катувати дружину: погрожували скалічити її та вбити, аби вона виказала місцеперебування свого чоловіка. Попри фізичні знущання та моральний тиск жінка витримала наругу, зрештою окупанти залишити її дім.

Наразі усім фігурантам заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Документування злочину здійснювали слідчі СБУ під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо, іноземні журналісти на власні очі побачили катівню в Бучі, яку влаштували окупанти, щоби катувати та вбивати мирних городян. На запису видно, що камера тортур у Бучі була в темному підвальному приміщенні. До початку повномасштабного вторгнення це було складське приміщення у підвалі кемпінгу.

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