Бучанська трагедія: Камалія розповіла про знущання окупантів з коней

Ворог розстріляв декількох тварин у її стайні.

Українська співачка Камалія розповіла про долю її коней із "КСК Буча", з яких жорстоко познущалися російські окупанти.

Ворог розстріляв декількох тварин у її стайні, яка розташована в Бучі. Зокрема, серед загиблих скакунів був й улюбленець виконавиці. Про це знаменитість розповіла в ефірі марафону "Єдині новини" на 1+1.

Виконавиця зазначила, що не може зрозуміти, чим була обумовлена така жорстокість росіян.

"У мене немає слів. Я не знаю, чому так. Але більшість коней вони випустили і декількох розстріляли. Багатьох ми знайшли вже з нашої стайні, залишилося знайти ще сімох. Моїх особистих коней було шестеро. З них чотири вижили, один, мабуть, не бачитиме на одне око, а найкращого коня в Україні Тоті-Серйора розстріляли. Він давав великі надії у кінному спорті. Він син легендарного Тотіласа – багаторазового Олімпійського чемпіона", – поділилася зірка.

Виконавиця також звернулася до усіх, хто бачив в районі Гостомеля, Ірпеня, Ворзеля та Бучі коней, із проханням повідомити їй про це в Мережі.

"Також знайдіть сторінку КСК Буча, там є номери керівництва, їм також можна телефонувати. Я хочу подякувати усім людям, котрі знаходили коней та їх годували. Дуже вам вдячна", – додала Камалія.

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