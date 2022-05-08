"Будь ласка, не чіпайте вибухівку": на Дніпропетровщині 12-річний хлопчик підірвався на ворожому снаряді

"Будь ласка, не чіпайте вибухівку": на Дніпропетровщині 12-річний хлопчик підірвався на ворожому снаряді

В Дніпропетровській області 8 травня на ворожому боєприпасі підірвався 12-річний хлопчик. Дитина загинула.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Як стало відомо, трагедія сталася у Синельниківському районі. Там 12-річний хлопчик знайшов боєприпас від касетного снаряду і приніс його додому. Там він здетонував, в результаті чого дитина загину.

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“Це вже шоста смерть в області через такі боєприпаси. Закликаю. Прошу. Будь ласка, не чіпайте вибухівку, що залишається після ворожих атак. Побачили підозрілий предмет — кличте рятувальників або поліцію. Касетні боєприпаси підступні. Особливість цієї вибухівки у тому, що якийсь час після обстрілу вона залишається небезпечною”, — наголосив Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що лідер країни-агресора Путін привітав українців з “Днем победи”. Він побажав нашим громадянам “мирного та справедливого майбутнього”.

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