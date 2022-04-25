"Будь пильним, будь мужнім": СБУ перехопила розмову окупантів, які хизуються тим, що розстрілюють школярів

Російські окупанти цинічно розстрілюють школярів та літніх людей.
Артилеристські обстріли по дітям з портфелями вони проявом “мужності”.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Українські військові перехопили розмову з півдня України, де між собою спілкувалися командир розвідбатальйону та корегувальник вогню.
“Через міст ходять діти, бабусі. Ось нещодавно пройшли дев'ятеро людей. Йшли ніби з портфелями, діти кудись у школу наче йдуть. Відпрацьовувати їх не став зараз. Пропущу їх поки що”, - сказала один із російських окупантів.
У відповідь на це товариш окупанта каже йому, щоб він був “мужнім”.
“Зрозуміло. Давай, будь пильним, будь мужнім. Ми з тобою”, - додав приятель окупанта.
Своєю чергою в СБУ зазначають, що ця розмова ляже в доказову базу, яку Україна буде використовувати проти військових злочинців РФ. А наші військові зроблять усе, аби покарати рашистів на полі бою.
Нагадаємо, що Кім повідомив, як окупанти обстрілювали Миколаївщину на Великдень.
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