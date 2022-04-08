"Будь сильним, як ця кухонна шафа": у Бородянці дивом вцілів посуд, який стоїть над прірвою (фото)

"Будь сильним, як ця кухонна шафа": у Бородянці дивом вцілів посуд, який стоїть над прірвою (фото)

Квартира зруйнована, а шафа залишається висіти.

У Бородянці на Київщині, яка, напевно, найбільше постраждала від російських обстрілів, дивом вціліла кухонна шафа у зруйнованому будинку.

Фото опублікувала українка у себе в Twitter.

На ньому видно, що від квартири, де висить шафа, нічого не залишилося. Однак шафа міцно тримається над прірвою, що утворилася після авіаудару. Ба більше, весь посуд у шафі - цілий, а зверху на ній стоїть глечик у формі півника.

Користувачі Мережі звернули увагу на фото дівчини. Арт з вже відомою шафою створив український митець Олександр Грехов.

"Будь сильним, як ця кухонна шафа", "Після перемоги нам усім знадобиться майстер, який прибив цю шафку, та її психолог", "Цікаво, на що її господар прибив", - написали в коментарях.

Нагадаємо, українські військові звільнили населені пункти Київської області від російських окупантів, але побачене там шокувало увесь світ - путінські армійці знущалися з людей і тварин, катували їх, вбивали і ґвалтували, обкрадали і спалювали будинки мирних громадян.

Фото з відкритих джерел

Фото: Олександр Грехов

Фото з відкритих джерел

Фото: користувач pivden у Twitter

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