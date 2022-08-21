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"Будь, як Марина": прихильниця Росії у соцмережах показала місце розташування ППО в Криму

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"Будь, як Марина": прихильниця Росії у соцмережах показала місце розташування ППО в Криму

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Прихильниця Росії у соціальних мережах показала розташування ППО в окупованому Криму.

Жінка зняла системи ППО РФ, які розташовані в районі Євпаторії. 

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук. 

"Марина з Криму люб’язно показала локації розташування ППО московитів під Євпаторією. Сторіс вже видалила, але інтернет все запам’ятав. Будь, як Марина! Наближай звільнення Криму", - поіронізував Братчук. 

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Нагадаємо, над Дніпропетровщиною збили 4 ворожі ракети "Калібр".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
92к
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