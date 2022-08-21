"Будь, як Марина": прихильниця Росії у соцмережах показала місце розташування ППО в Криму

Прихильниця Росії у соціальних мережах показала розташування ППО в окупованому Криму.

Жінка зняла системи ППО РФ, які розташовані в районі Євпаторії.

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Марина з Криму люб’язно показала локації розташування ППО московитів під Євпаторією. Сторіс вже видалила, але інтернет все запам’ятав. Будь, як Марина! Наближай звільнення Криму", - поіронізував Братчук.

Нагадаємо, над Дніпропетровщиною збили 4 ворожі ракети "Калібр".

Читайте також: