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Будь-яка поступка Кремлю стане перемогою Путіна й відкриє скриньку Пандори - Подоляк

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Будь-яка поступка Кремлю стане перемогою Путіна й відкриє скриньку Пандори - Подоляк

Фото: Associated Press

Будь-яка поступка Кремлю стане перемогою Путіна й відкриє скриньку Пандори.

Якщо Україна та цивілізовані країни будуть йти на поступки у війні, як розв’язала РФ, це стане перемогою Путіна.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

“Зрозумійте: будь-яка поступка Кремлю стане перемогою Путіна й відкриє скриньку Пандори. Росія не відмовиться від знищення України. Автократи зрозуміють, що міжнародне право не діє: правий той, хто сильний. Країни без ядерної зброї почнуть ядерну гонку. Якщо вдома немає дорослих, ними буде Україна”, - наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що МАГАТЕ викрило брехню Росії про українську "брудну бомбу".

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Дата публікації
Перегляди
15
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