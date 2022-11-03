Будь-яка поступка Кремлю стане перемогою Путіна й відкриє скриньку Пандори - Подоляк

Будь-яка поступка Кремлю стане перемогою Путіна й відкриє скриньку Пандори.
Якщо Україна та цивілізовані країни будуть йти на поступки у війні, як розв’язала РФ, це стане перемогою Путіна.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
“Зрозумійте: будь-яка поступка Кремлю стане перемогою Путіна й відкриє скриньку Пандори. Росія не відмовиться від знищення України. Автократи зрозуміють, що міжнародне право не діє: правий той, хто сильний. Країни без ядерної зброї почнуть ядерну гонку. Якщо вдома немає дорослих, ними буде Україна”, - наголосив Михайло Подоляк.
Нагадаємо, що МАГАТЕ викрило брехню Росії про українську "брудну бомбу".
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