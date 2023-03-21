"Будь-яка війна закінчується миром": Шойгу не відповів, коли завершиться "СВО"

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу не дав відповіді на питання, коли завершиться так звана "спеціальна військова операція".

Запитання очільнику Міноборони РФ поставили співробітники пропагандистського агентства.

"Будь-яка війна закінчується миром", - відповів Шойгу.

Зазначимо, що по закінченню переговорів Китай та Росія зробили спільну заяву, більшість тез якої стосувалися США та України.

Нагадаємо, що очільник КНР Сі Цзіньпін 20 березня прибув з триденним візитом до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Також відомо, що Росія просила Китай надати зброю для війни проти України. У НАТО побачили ознаки цього.

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