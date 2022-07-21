Будь-яке отримання українським громадянином паспорта Росії має розглядатись як злочин - Верещук

Україна має зайняти більш чітку та більш жорстку позицію щодо отримання паспортів окупантів та голосування на їхніх "референдумах".

Віце-прем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголошує, що будь-яке отримання українським громадянином паспорта Росії, яка розв'язала широкомасштабну війну проти України, має розглядатись як злочин.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

"Усім зрозуміло, що ми будемо відвойовувати наші землі. Росіяни бояться контрнаступів, які є неминучими. Тому вони хочуть мати живий щит у вигляді наших громадян, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Вороги поспішають з видачею своїх паспортів та підготовкою до своїх "референдумів". Тут не має бути жодних ілюзій: паспорти та "референдуми" - це російська зброя, більш небезпечна, ніж ракети" - вважає Верещук.

Вона зазначила, що, якщо ми хочемо реально протидіяти окупації, ми маємо зайняти більш чітку та більш жорстку позицію щодо отримання паспортів окупантів та голосування на їхніх "референдумах".

"Маємо чітко сказати: це злочин проти нашої держави!", - наголосила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Водночас Верещук додала, що за словами юристів, щодо отримання паспортів можуть бути певні дуже невеликі виключення. Наприклад, отримання паспорта, щоб переїхати на підконтрольну Україні територію. Але засадничо, будь-яке отримання українським громадянином (незалежно від мотивів) паспорта держави-агресорки має розглядатись як злочин. Ми маємо донести це до громадян, які перебувають наразі під тимчасовою окупацією. Розумію, що це жорстко, але йдеться про існування української держави, підсумувала урядовиця.

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Варто зазначити, що 11 липня 2022 року Путін підписав указ, яким передбачено спрощений порядок надання російського громадянства для всіх громадян України. Цей указ вносить зміни до попередніх указів про спрощений порядок надання громадянства РФ для мешканців тимчасово окупованих територій України в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, нині поширюючи його дію на решту територій України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 148-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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