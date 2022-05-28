Будь-які домовленості з РФ не вартують ламаної копійки - Подоляк

З Росією не можна домовитись, Україна воюватиме з РФ до переможного фіналу.

Росія не дотримується умов та порушує правила ведення війни.

Про це написав у Telegram радник голови Офісу президента та український переговорник із росіянами Михайло Подоляк.

Він прокоментував слова глави російської переговорної делегації Володимира Мединського, який метою війни назвав бажання "врятувати рідну нам Україну та зберегти її для майбутнього наших дітей".

За словами Подоляка, це означає: "Ми хочемо вбити українських дітей, захопити їхні міста та таким чином звільнити територію для наших (російських) дітей".

Радник глави ОП назвав "катастрофічною помилкою, невірним розумінням природи цієї війни та її справжніх мотивів" думку деяких партнерів, що з РФ можна домовитися про компроміси як у бізнес-конфліктах і повернутися до колишнього життя.

За його словами, будь-які домовленості з РФ не вартують ламаної копійки, адже вона постійно бреше і розв'язала класичну загарбницьку війну в дусі середніх віків – така природа російської імперської держави, "країни-гопника, яка не створює цінностей, але вперто руйнує чужі".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що після активної фази війни буде мирний процес.

"Після воєнної частини буде мирний процес, стіл перемовин, буде точно мир, питання в тому, з яким президентом Росії Україна домовлятиметься про мир. І це залежить від бажання чинного президента РФ", — сказав Зеленський.

Один з ключових сценаріїв війни: Подоляк назвав стратегію Росії

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