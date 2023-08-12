Будь-який прорив ЗСУ може стати вирішальним: в ISW зробили важливу заяву

Українські сили можуть можуть зберегти бойовий потенціал, що необхідний для продовження деградації сил армії РФ.

Контрнаступальні дії Збройних сил України змушують окупаційну армії РФ передислокувати свої сили, що обороняються у західній частині Запорізької області, де її послабили українські оборонці. Через таку деградацію сил Росармії створюється можливість для будь-якого прориву українських Сил оборони, який може стати вирішальним.

Такі висновки оприлюднили у своєму новому звіті аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти вважають, що ймовірні бічні передислокації російських військ можуть свідчити про те, що українські контрнаступальні операції значно послабили чинні оборонні сил ворога у Запорізькій області, де ЗСУ досягли тактичних успіхів. Таким чином, припускають аналітики, російському командуванню доведеться проводити додаткові бокові передислокації, якщо вони хочуть підсилити окремі ділянки фронту в майбутньому.

"Практика Росії проводити бічні передислокації на ключових ділянках фронту, швидше за все, ще більше послабить російські оборонні лінії в сукупності. Оскільки як російські, так і українські операції закріплюють підрозділи ворога на певних ділянках фронту. Ці бічні підкріплення, ймовірно, перервуть російські наступальні та оборонні операції в секторах, звідки вони виведені, і загрожуватимуть швидкому деградуванню сил, які окупанти використовують як підкріплення", - наголошують в ISW.

В Інституті вивчення війни зауважують, що наразі РФ, схоже, не володіє значними доступними силами, які вона могла б використовувати для підкріплення, не наражаючи на небезпеку інші ділянки фронту.

Зазначається, що контрнаступальні операції ЗСУ стягнули "елітні російські з'єднання та частини" в район Бахмута на Донеччині та продовжують закріплювати їх там. Також окупанти направили значну кількість сил до локальних наступальних операцій у районах Куп'янська Харківської області та Сватового на Луганщині, які також спрямовані на відволікання українських сил від районів контрнаступальних операцій.

"Навіть якщо російське командування вирішить припинити локальні наступальні удари на цих ділянках, російським силам, ймовірно, знадобиться деякий час, щоб знизити темп своїх операцій і відвести сили для бічних передислокацій, не відкриваючи ділянки фронту для успішних українських контратак", - йдеться у звіті ISW.

Тим часом ЗСУ мають резерви, які дозволяють проводити ротацію підрозділів замість покладатися на передислокацію підрозділів, які ведуть оборонні та наступальні операції, на інші ділянки лінії без відпочинку.

Аналітики наголошують, що українські сили, ймовірно, зможуть зберегти бойовий потенціал, що необхідний для продовження деградації окупантів, які захищають південь України та район Бахмута, одночасно стримуючи просування армії РФ вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

"Російські бокові передислокації, ймовірно, підвищать імовірність того, що окупаційним силам доведеться відступити на підготовлені оборонні позиції без значної підтримки в разі українського прориву. Таким чином, подальша деградація оборонних сил Росії створює можливості для того, щоб будь-який український прорив був потенційно вирішальним", - наголошують в Інституті.

Як повідомлялося у звіті ISW, українські військові тактично просуваються на Запоріжжі в умовах продовження контрнаступальних операцій щонайменше на трьох ділянках фронту.

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