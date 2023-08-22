Буданов анонсував для російських окупантів нові "сюрпризи" в Криму (відео)

Керівник української розвідки Кирило Буданов анонсував для російських окупантів нові “сюрпризи” в Криму.

Про це він розповів від час спілкування з журналістами в Ірпені.

“Є, на жаль, ті, хто дуже бояться деокупації Криму, але є й багато людей, які чекають. Потрібно дати їм впевненість, що їх надії не марні. Для того ми маємо проводити такі заходи, як "Кримська платформа", заходи з рухом опору на тимчасово окупованих територіях і просто знищувати окупантів у нашому Криму, що в принципі і робиться. Ви це бачили, і на днях ще побачите”, - наголосив Кирило Буданов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Буданов різко відповів щодо "повільного" контрнаступу і натякнув, що чекає на окупантів".

Нагадаємо, що партизанський рух помітив біля Кримського мосту 5 вантажних кораблів із військовою технікою.

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