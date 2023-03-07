Буданов брав участь у звільненні села на Харківщині під час контрнаступу ЗСУ — ЗМІ

Після успішного штурму Вільхівки на Харківщині ветеранами "Азова", патріотами та футбольними хуліганами у ГУР вирішили створити новий підрозділ "Кraken" на основі тих добровольців, які показали себе в обороні Харкова.

Село Руська Лозова у Харківському районі наприкінці квітня звільняли вже під прапором "Кraken". Цей підрозділ росіяни тепер бояться і ледь не демонізують.

Про це йдеться в матеріалі "Української правди".

"Зараз можна говорити – на це завдання приїжджав Кирило Олексійович Буданов. Ходив на штурм", – розповів військовий з позивним Віто.

За його словами, операція починалася з селища Лісове, в "сірій зоні", на височині.

"З першого разу зайти не вдалося. Росіяни встигли перекрити дорогу "пеемками" (протипіхотні міни – ред.), зв'язаними мотузками. Плюс вони відпрацювали артилерією. У нас були двохсоті й поранені. Довелося згорнути операцію та доопрацювати її", – розповів Чілі.

Перед другою спробою група розвідників зайшла до села та привела "язика" — місцевого колаборанта. Від нього захисники дізналися докладніше про сили росіян.

"У нас було десь 200-220 осіб. Висунулись у пішому порядку через ліс. Поки ми робили відволікаючий маневр, командир батальйону Скіф зайшов із піхотою через правий фланг, зайняв визначені сектори, після чого почали зачистку", - розповів Віто.

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