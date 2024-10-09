Буданов брав участь у звільненні Вовчанського агрегатного заводу: деталі від ГУР

Очільник ГУР кілька днів був присутній на заводі.

У вересні очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов був разом з розвідниками під час звільнення Вовчанського агрегатного заводу у Харківській області.

Про це заявив командир підрозділу "Стугна" спецпідрозділу Тимура ГУР Міноборони України з позивним Лінукс.

За його словами, Буданов був разом з бійцями "на ключовому етапі" операції. Важливим етапом її стало непомітне для ворога накопичення наших сил і засобів у районі проведення бойового завдання

"Ні для кого не таємниця, що Кирило Олексійович Буданов часто безпосередньо бере участь в операціях. Конкретно в цій операції він був з нами в ключовий момент, на ключовому етапі. Кілька діб був присутній, безпосередньо керував місією. Безумовно, це підтримує бійців, дає їм мотивацію", - сказав Лінукс.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан повідомляв, що окупанти втратили вигідну позицію на Харківщині. Сталося це після успішного зачищення українським ГУР агрегатного заводу у Вовчанську.

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