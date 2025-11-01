Буданов керує особисто: спецпідрозділи ГУР проводять десантну операцію у Покровську

Кирило Буданов / © Associated Press

Штурмовики воєнної розвідки України розпочали масштабну десантну операцію у Покровську, де тривають запеклі бої.

Про це Суспільному підтвердили джерела у Силах оборони.

За їхніми даними, спецпідрозділи та авіація Головного управління розвідки Міноборони України увійшли до районів міста, які російське командування раніше вважало повністю контрольованими. Саме ці райони мають ключове стратегічне значення для української логістики на напрямку.

Відомо, що в операції залучено кілька вертольотів, а керує нею особисто начальник ГУР Кирило Буданов, який перебуває безпосередньо на місці подій.

Нагадаємо, спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко цього дня повідомила, що вуличні бої ведуться на північних околицях Покровська, а це означає, що ворог дедалі ближче до траси, яка сполучає це місто з сусіднім Мирноградом.

Президент Володимир Зеленський та очільник СБУ Василь Малюк запевнили, що оточення українських військ у Покровську немає.

Для оточення Покровської агломерації РФ залучила близько 11 тисяч окупантів. Очільник Кремля Путін дав наказ своїм солдатам захопити Покровськ до середини листопада.