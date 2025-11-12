Буданов намагався викрасти МіГ разом з «Кинджалом» – блогер проаналізував інформацію ФСБ

Реклама

“Російська ФСБ оголосила, що зірвала спецоперацію ГУР МО по викраденню літака МіГ-31 з ракетою «Кинджал» на борту. Те, що подібна операція не дійшла до кінця — погано, прикро. Але таке буває, про вірогідності і це навіть нормально. Те, що наші розвідники проводять подібні диверсії у ворожому тилу — показник високого професіоналізму. Почнімо з того, що повністю довіряти російським джерелам — загалом невдячна справа. Тобто, цілком можливо щось таки було. А що саме, наука поки що не визначила”, - зіронізував Наумович.

Він підкреслив, що в першу чергу точно визначити, що ж таки сталося, заважає те, що версія ФСБ “погано клеїться до купи”.

“Сам факт того, що українська розвідка намагалась підкупити російських пілотів і спонукати їх перегнати літак на нашу територію — цілком реалістичний. Всі пам’ятають операцію «Синиця», коли ГУР купила лояльність пілота Максима Кузьмінова і той перегнав в Україну транспортно-штурмовий вертоліт Мі-8. А ще попутно перестріляв решту екіпажу. Вочевидь, щоб не ділитися винагородою. Яку йому чесно заплатили. Як цим скарбом розпорядився сам Кузьмінов — питання інше”, - нагадав блогер.

Отже, робить висновок він, версія про можливість проведення такої операції — не просто вірогідна, а максимально правдоподібна. Тим більше, що винагорода в три мільйона доларів виглядає цілком солідно.

“Далі мова про психологічну обробку «клієнта» і навіть пропозицію он-лайн курсів з посадки бойового винищувача. Чому цей пілот не вміє виконувати посадку самостійно, залишимо за кадром. Це питання до якості підготовки російського льотного складу. Дивно, але я дуже сподіваюсь, що правда”, - зазначив дописувач.

Він переказав і подальший нібито “план” викрадення. Над Чорним морем планувалась імітація падіння літака. Далі він мав би якимось чином непомітно дістатися України і безпечно приземлитися. А попутно ще, як пишуть росіяни, «вчинити провокацію щодо одного з аеродромів неназваної країни НАТО».

“Останній пункт «плану» дещо ошелешив. В нинішні часи «непомітно» провести літак кілька сот кілометрів — абсолютна дичина. В Україні всі вже точно знають, що найменший чих з боку російського винищувача на будь-якому з аеродромів миттєво відгукується оголошенням тривоги по всій території України. Сподіватися на те, що літак на шляху не засвітиться на жодному радарі в умовах тотального моніторингу повітряного простору — трохи занадто. А сподіватися, що цей літак якимось чином зможе налякати якусь країну НАТО і непомітно прослизнути повз всі радари і таємно приземлитися на українському аеродромі… А вочевидь же ГУР мав показати на аеродромі цей літак. Тут без коментарів”, - написав Наумович.

Проте, на його переконання, якщо українська розвідка справді вийшла на російських пілотів і вела предметну розмову про викрадення винищувача разом з ракетою, це можна вважати серйозним досягненням, незалежно від кінцевого результату.

“Тільки уявіть собі ступінь проникнення ГУР в систему російської авіації! Якщо це правда, то подібний кейс явно не поодинокий. Де чекати несподіванок наступного разу, не відповість жодна дипломована гадалка. Отже, відомству Буданова — респект”, - констатував блогер.