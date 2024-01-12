Буданов назвав дві причини, які зупинили просування армій України і РФ "на землі"

Кирило Буданов розкрив, що насправді завадило українським військовим значно просунутися на фронті.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що українським та російським наступальним операціям на фронті заважає активне застосування безпілотників.

Про це він сказав у інтерв'ю виданню Le Monde.

Головний розвідник пояснив, що інтенсивне застосування безпілотників з боку України і Росії зробило неможливим проведення наступальних операцій на землі.

Крім того, військовим заважають величезні заміновані території. Нині щільність мінних полів перевищує ту, яка була у часи Другої світової війни.

"Ми знаємо рішення для безпілотників - це електронні засоби протидії. Для мін необхідне спеціалізоване обладнання", - додав Буданов.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов також розповів, що економіка агресорки Росії може бути слабкою, але наразі країна "аж ніяк не голодує" і "з такими темпами вона може протриматись доволі довго".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.