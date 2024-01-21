Буданов назвав країну, яка найбільше допомагає Росії вести війну в Україні

Завдяки допомозі Північної Кореї російська армія "трохи видихнула" на фронті, зауважив Буданов.

Найбільшим постачальником зброї для Росії є Північна Корея. Без її військової допомоги ситуація для окупантів "була б катастрофічною" в Україні.

Про це сказав очільник Головного управління розвідки при Міністерстві оборони в інтерв'ю Financial Time.

"Вони (військові КНДР - ред.) справді передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило Росії трохи видихнути. Без їхньої допомоги ситуація була б катастрофічною", - сказав він.

Голова розвідки зауважив, що публічно Росія не визнає, що потребує зовнішньої допомоги, бо "це завжди вважалося нижче їх, це приниження.

Також Буданов додав, що Росія витрачає більше зброї та боєприпасів, ніж може виробити, водночас бореться з контролем якості.

"Саме цим пояснюється пошук Росією зброї в інших країнах", - сказав він.

Нагадаємо, Путін знову збирається відвідати Північну Корею на запрошення Кім Чен Ина.

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