Буданов назвав мету висадки ГУР у Криму та анонсував наземну операцію

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов назвав мету спецоперації розвідки у Криму 24 серпня та анонсував наземну операцію для звільнення півострова, а не лише удари про ворогу.

Про це Буданов розповів у ефірі 1+1 у межах телемарафону "Єдині новини".

Так, Буданов повідомив, що спецоперація із висадкою українських розвідників у Криму 24 серпня була важливою, аби українці повірили у перемогу не лише на материковій частині держави, але і на півострові.

"Щоб (люди – ред.) згадали і повірили в те, що перемога не за горами, і звільнення їх не за горами, що про них ніхто не забув", – додав начальник ГУР.

Він також анонсував наземну операцію для деокупації Криму.

"Коли проводяться певні удари по Криму, то цим все не закінчиться. Буде наземна операція, буде повернення додому. Скоро всі дочекаються повернення додому", – запевнив Буданов.

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Допоки триватиме війна

Він висловив переконання, що війна в Україні триватиме до повної її перемоги, допоки не буде встановлено контроль над усією територією станом на 1991 рік. Очільник розвідки наголосив, що не існує іншого шляху, окрім як повернення українських територій.

"Який це буде варіант – питання абсолютно не до мене. Єдине, що можу сказати, що без використання сил нічого тут зробити не реально", – зазначив Буданов.

Нагадаємо, вранці 24 серпня підрозділи ГУР провели спецоперацію в Криму, висадившись на плавзасобах на березі в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Розвідники вступили у бій з ворогом, завдавши йому втрат у живій силі і техніці.

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