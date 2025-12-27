Буданов назвав мрію Росії на фронті 2026 року: подробиці

Кирило Буданов

Росія не збирається зупиняти війну і має чітко прописані завдання у своєму військовому плануванні на найближчі роки. Попри те, що темпи просування ворога не відповідають його очікуванням, загроза залишається критичною для сходу та півдня України.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Суспільному».

Буданов наголосив, що ілюзій щодо затишшя на фронті бути не повинно. Окупанти продовжують тиснути, реалізуючи свою стратегію виснаження та захоплення територій.

«Ще раз вам кажу, Російська Федерація не припиняє наступальну операцію. Вони не досягли тих темпів, про які мріяли, але вони йдуть вперед», — констатував Буданов.

Які цілі ворога

За словами очільника ГУР, найближча перспектива для російської армії окреслена дуже конкретно.

«Вони (цілі — ред.) чітко окреслені в їхній військовому плануванні. Це повний контроль над Донецькою областю, максимальне просування Дніпропетровської області і продовження виконання операцій по Запорізькій, Херсонській області, що в принципі вони ніколи і не приховували», — зазначив Буданов.

Крім того, окупанти прагнуть убезпечити свої кордони за рахунок української землі, створюючи так звані «санітарні зони».

«Це, скажімо так, їх завдання. Разом зі збільшенням розмірів санітарних зон, буферних зон, як хочете можна їх називати, вздовж кордону», — додав розвідник.

«Мрія» окупантів 2026 року

Буданов також озвучив прогноз щодо планів ворога на 2026 рік. Апетити Кремля поширюються на повний контроль над сходом та півднем.

«В принципі завдання 26-го року — це Донбас і Запоріжчина», — сказав він.

На уточнювальне запитання журналіста, чи йдеться про весь регіон, Буданов відповів коротко й однозначно: «Це їх мрія».

Нагадаємо, оперативна обстановка на Запорізькому напрямку останнім часом ускладнюється. Російські окупаційні війська поступово нарощують інтенсивність бойових дій, посилюючи тиск на ділянках, які раніше вважалися відносно стабільними.

За словами військового оглядача Дениса Поповича, противник активізував масовані артилерійські обстріли, намагаючись «випалювати» територію перед можливими наступальними діями. Ворог діє в межах досяжності ствольної та реактивної артилерії, що створює додаткові ризики для цивільної й військової інфраструктури.

Експерт наголошує, що Гуляйполе залишається ключовим форпостом оборони регіону. У разі втрати міста російські війська можуть спробувати просуватися у бік Оріхова, що дозволить їм скоротити відстань до Запоріжжя та посилити вогневий тиск на обласний центр.