Буданов назвав "єдиного бенефіціара" витоку секретних даних Пентагону

Голова розвідки вважає, що витік інформації не матиме суттєвого впливу на хід бойових дій в Україні.

Голова української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що саме Росія найбільше виграє від витоку секретних даних Пентагону, який останні дні домінує у пресі всього світу.

Про це Буданов заявив у своєму коментарі телеканалу ABC News.

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"Росія є єдиним бенефіціаром цього. Ми отримаємо остаточну відповідь лише після завершення розслідування… У нас є зв'язок з відповідними службами в США – і буквально з перших годин ми почали розмовляти", - заявив Буданов.

Водночас голова ГУР відмовився коментувати деякі з найбільш вибухонебезпечних висновків із витоку, включаючи інформацію про прослуховування українців.

Він заявив, що, інформаційна війна не є чимось новим, але ця історія жодним чином не зашкодить відносинам між США та Україною.

Крім того, він заявив, що витік інформації не матиме суттєвого впливу на хід бойових дій.

"Якщо є проблема, вона буде вирішена. Якщо проблеми не буде – ще краще. Це не зможе вплинути на реальні результати наступальної операції", - сказав голова ГУР.

Розвідник заявив, що українці у майбутньому контрнаступі досягнуть значно більших успіхів, ніж припускають американські аналітики, які не очікують таких стрімких та блискучих проривів, як у Харківський області.

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"Якими будуть результати цих дій? Я думаю, що в найближчому майбутньому всі це побачать і відчують", – сказав керівник ГУР.

Також він заявив, що успіх для української наступальної операції потрібен не лише Україні, але й її західним союзникам, які постачають техніку та боєприпаси, а також забезпечують країну грошима.

"Без перемог рано чи пізно постане питання, чи варто продовжувати підтримувати Україну", – сказав Буданов, додавши, що не чув, що подальша підтримка України буде залежати від успіху наступальних дій.

Також голова військової розвідки заявив, що українці неодмінно звільнять окупований півострів Крим і висміяв відкриті ядерні погрози росіян. Він додав, що у Росії відбудуться "сейсмічні зміни", які зіграють свою роль у завершенні війни Володимира Путіна на користь України.

"Кордони можуть бути змінені. Це штучно створена помилка, і зараз настав момент, коли ця країна може розвалитися", - додав Буданов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у документах США, що через витік були оприлюднені в Мережі, нібито міститься інформація про те, що Китай погодився надати летальну допомогу Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні засмучені витоком "цілком таємної" інформації, згідно з якою ЗСУ отримають лише "скромні територіальні здобутки" від контрнаступу.

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