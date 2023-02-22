Буданов не виключив, що з виходом ЗСУ на кордони 1991 року війна може не закінчитись

Голова розвідки вважає, що після деокупації всіх територій Україна повинна буде створити умови для зони безпеки вздовж кордонів.

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов не виключив, що вихід ЗСУ на кордони 1991 року може не означати закінчення війни, і тоді Україні доведеться постійно оборонятися.

Про це головний український розвідник розповів у інтерв'ю Forbes.

Буданов висловив думку, що після деокупації Криму і Донбасу, виходу на кордони 1991 року Україна повинна буде створити умови для зони безпеки вздовж кордонів.

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"Як цього домогтися, є багато варіантів... Чи йти нам далі – питання не до мене, а створити зону безпеки навколо кордону – необхідність. Є багато варіантів, як досягти цієї мети", – сказав очільник ГУР МО.

Він також погодився з тезою про те, що вихід українських військ на кордони держави 1991 року не обов’язково означатиме закінчення війни. Можливо, Україні доведеться вести постійну оборону

"Ви маєте рацію, це може означати закінчення, може означати не закінчення (війни – ред.). Можна перевести війну в зовсім інший формат, можна перейти до незмінної оборонної операції. Хороший приклад – Ізраїль, що живе постійно у стані війни, проводить оборонну операцію по своїх кордонах. Найімовірніше, це приведе нас до вирішення внутрішніх проблем на раніше окупованих територіях, це величезний блок питань", – пояснив Буданов.

Нагадаємо, очільник військової розвідки також розповів, що від середини і до кінця весни на Україну чекають вирішальні бої, які стануть переламним моментом у війні.

Зауважимо, напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що в Альянсі мають втілити довгострокові гарантії безпеки для України, однак це має відбутися вже після закінчення війни.

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