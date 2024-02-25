Буданов оцінив можливість наступу РФ з півночі: наскільки велика загроза

За інформацією ГУР, наразі Кремль не планує відкривати ще один фронт.

Загрози повторного наступу російських окупантів з півночі, зокрема нападу на Київ, немає.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов на полях форуму "Україна. Рік 2024".

"Уже два роки лякають: зараз прийдуть звідти-звідти... Я вже втомився всім відповідати. Це не так", – сказав Буданов.

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Крім того, керівник ГУР прокоментував активізацію російських диверсійно-розвідувальних груп на Сумщині і відповів, чи можлива атака РФ саме на цю область.

"Я оцінюю ДРГ як ДРГ. Противник використовує ДРГ. Це не масштабне ведення бойових дій", – зазначив він.

Нагадаємо, що від весни 2023 року все частіше фіксуються спроби російських диверсантів проникнути на територію Сумської області.

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