Буданов відповів, чи готується Білорусь до нападу на Україну: там відбувається дивна історія

Білоруські військові не мають стільки сили, аби залякувати українців, тому у цьому їм допомогає Росія.

Керівник Головного управління розвідки МО генерал-майор Кирило Буданов розповів, те, що зараз відбувається військова активізація у Білорусі - "це просто картинка".

Таку думку очільник ГУР висловив в інтерв'ю Obozrevatel.

"Ми постійно чуємо запевняння, що нічого не планується в Білорусі, підготовки до нападу немає. Але водночас відбувається дивна історія: спочатку якась стара техніка білоруська вивозиться в Росію, а зараз завозиться якась інша в Білорусь, і ніби зміцнюється російське угрупування. Це все для того, щоб тримати наш контингент в тонусі? Це одна з головних цілей: з одного боку, створюється угрупування т.зв. союзних республік, в яке мають увійти підрозділи ЗС Білорусі та оці терористичні угрупування РФ. Але насправді на території Білорусі на всіх базах довготривалого зберігання розконсервовують техніку і передають в РФ. Вона здебільшого йде на поповнення втрат в Донецькій і Луганській областях", - зазначив він.

За його словами, білоруські військові не мають стільки сили, аби залякувати українців, тому у цьому їм допомогає Росія.

"Самі Білоруси не мають тих сил, які могли б сильно лякати нас, тому Росія перекидає туди особовий склад і, здебільшого з автомобільною технікою, тобто це просто картинка. Принаймні, на даному етапі", - додав Буданов.

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Можливість повторного нападу на Київ

Українські військові та експерти вважають, що Росія намагається відтягнути частину сил ЗСУ на північний кордон, а також підготувати можливий наступ на Київ.

На думку військових експертів, створене у Білорусі нове угруповання російської армії може бути готовим до нового наступу на Київ. Радник Офісу президента Олексій Арестович припускає, що новий наступ армії Путіна на столицю України стане можливим ближче до Нового року. Ймовірність такого наступу радник ОП оцінив, як 50 на 50.

За даними Генерального штабу ЗСУ, 15 жовтня стало відомо, що вночі до Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовими зі складу спільного регіонального угруповання військ "союзної держави".

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