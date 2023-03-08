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Буданов особисто брав участь у звільненні села на Харківщині: Kraken показав фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1522
Час на прочитання
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Буданов особисто брав участь у звільненні села на Харківщині: Kraken показав фото

Фото: спецпідрозділ "Кракен"

У Мережі показали фото перед штурмом російських позицій.

Голова військової розвідки України Кирило Буданов особисто брав участь у звільненні села Руська Лозова на Харківщині. У Мережі уже опублікували фото цієї операції. 

Про це йдеться на телеграм-каналі спецпідрозділу Kraken. 

Бійці показали світлини, як вони у квітні 2022 року готуються штурмувати населений пункт, який окупували росіяни. 

Фото: спецпідрозділ
Фото: спецпідрозділ "Кракен"

"Начальник Головного управління розвідки МО України, генерал-майор Кирило Буданов перед тим самим штурмом спецпідрозділом ГУР МО KRAKEN Руської Лозової на Харківщині", - йдеться у дописі. 

Фото: спецпідрозділ
Фото: спецпідрозділ "Кракен"

Нагадаємо, раніше військовий на позивний Віто розповів, що для штурму села на Харківщині особисто приїхав голова ГУР МО Кирило Буданов та брав участь у боях

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Дата публікації
Перегляди
1522
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