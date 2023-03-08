Буданов особисто брав участь у звільненні села на Харківщині: Kraken показав фото

У Мережі показали фото перед штурмом російських позицій.

Голова військової розвідки України Кирило Буданов особисто брав участь у звільненні села Руська Лозова на Харківщині. У Мережі уже опублікували фото цієї операції.

Про це йдеться на телеграм-каналі спецпідрозділу Kraken.

Бійці показали світлини, як вони у квітні 2022 року готуються штурмувати населений пункт, який окупували росіяни.

Фото: спецпідрозділ "Кракен"

"Начальник Головного управління розвідки МО України, генерал-майор Кирило Буданов перед тим самим штурмом спецпідрозділом ГУР МО KRAKEN Руської Лозової на Харківщині", - йдеться у дописі.

Фото: спецпідрозділ "Кракен"

Нагадаємо, раніше військовий на позивний Віто розповів, що для штурму села на Харківщині особисто приїхав голова ГУР МО Кирило Буданов та брав участь у боях.

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