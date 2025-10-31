Буданов особисто курував знищення російського підполковника, який вбивав цивільних на Київщині, - блогер

© скриншот з інтерв’ю YouTube-каналу RAMINA

Реклама

“Ліквідацію підполковника російського ОМОНу, причетного до воєнних злочинів на Київщині, зокрема вбивства цивільних, особисто курував начальник ГУР Кирило Буданов. Головне управління розвідки під його керівництвом встановило всіх причетних до геноциду в Бучі, Ірпені та інших містах окупованого на початку повномасштабної війни регіону. Це сталося ще у квітні 2022 року, одразу після відкидання ворога від Києва та виявлення масових злочинів росіян проти людства”, - заявив Сазонов.

За його словами, з того ж таки 2022 року Буданов системно вів операцію по знищенню одного з катів, підполковника поліції Мазжеріна, 1980 р. н., який проходив службу у спецпідрозділі ОМОН “обєрєг” управління росгвардії по Кемеровській області.

“Це просто феноменальна операція, адже руки ГУР дотягнулися аж до цієї області, понад 3 000 км від України! Саме там підполковника було підірвано у автомобілі, в результаті чого він загинув, отримавши відплату за свої криваві злочини. Мені відомо, що й по інших ідентифікованих військових злочинцях з “обєрєгу” та інших підрозділів, які чинили звірства на Київщині, військова розвідка веде планомірну роботу, якою Буданов особливо опікується. Тож впевнений, що кожного виродка чекає справедлива розплата”, - резюмував блогер.