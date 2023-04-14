Буданов передбачив "сейсмічні зміни" в Росії, які зіграють роль у припиненні війни

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що настав момент для краху Росії. За його словами, РФ очікують "сейсмічні зміни", які зіграють роль у припиненні війни на користь України.

Про це Буданов сказав в інтерв'ю ABC News.

Так, розглядаючи карту Росії під час інтерв'ю, Буданов передбачив "сейсмічні зміни в сусідній країні", які, на його думку, зіграють роль у завершенні війни Путіна на користь України.

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"Кордони можна змінити...Це штучно створена помилка, і зараз настав момент, щоб ця країна розвалилася", - сказав Буданов.

Крім того, керівник ГУР пообіцяв повернути Кримський півострів, висміяв ядерні загрози російського диктатора Володимира Путіна та невдалий "зимовий наступ", який приніс окупантам мінімальні успіхи та значні втрати.

Буданов в інтерв'ю також говорив про здатність українських військових досягти успіху в довгоочікуваному контрнаступі проти російських військ, незважаючи на припущення офіційних осіб США, що потенційні досягнення України будуть скромнішими, ніж торішня блискавична операція, яка повернула величезні території під контроль українського уряду.

"Якими будуть результати цих дій? Я думаю, що найближчим часом це всі побачать і відчують", - сказав Буданов.

Нагадаємо, голова української військової розвідки Кирило Буданов також вважає, що саме Росія найбільше виграє від витоку секретних даних Пентагону, який останні дні домінує у пресі всього світу.

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