Буданов переконав 19 росіян здатися в полон: спецпризначенець розповів про одну з операцій ГУР

Кирило Буданов під час переговорів з російськими загарбниками переконав їх здатися в полон.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час однієї спецоперації переконав 19 військових армії Росії здатися у полон.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів командир групи ПЗРК спецпідрозділу ГУР "Артан" Олександр "Лютий".

Так, за його словами, Кирило Буданов безпосередньо бере участь у деяких операціях ГУР.

Як розповів "Лютий", під час одного з завдань штурмова група росіян намагалася без вогневого ураження просто покинути зону дії, бо зрозуміла, що чинити опір вже не здатна. І саме тоді очільник ГУР Кирило Буданов переконав їх здатися в полон.

"Він буквально в особистій розмові, лише одними переговорами по рації, змусив 19 росіян просто здатись у полон. Це неймовірна сила духу. Усі тоді відчули такий моральний підйом, коли почули голос нашого начальника. Адже більшість тоді не здогадувалися, що разом з нами, у нашому секторі, перебуває начальник ГУР", – пригадує Олександр.

Нагадаємо, Олександр "Лютий" розповів про бій елітних спецпідрозділів України і РФ під час штурму Бахмута.

Читайте також: