Буданов пояснив, як цивільні можуть допомагати ГУР, навіть перебуваючи в окупації

Кирило Буданов / © Офіс президента України

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Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, як українці, зокрема ті, хто живе на тимчасово окупованих територіях, можуть долучитися до роботи на розвідку.

Про це голова Головного управління розвідки розповів в інтерв’ю для Раміни Есхакзай.

За його словами, будь-хто від 18 років може стати частиною системи — обмежень за віком практично немає. Проте він наголосив, що для кращого розуміння специфіки служби в час війни варто мати хоча б короткий досвід на фронті.

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“Я не кажу про бойові дії, але треба чітко усвідомлювати, що ти хочеш служити Батьківщині”, — зазначив він.

Буданов також пояснив різницю між оперативним офіцером і агентом: перший — це “сила”, а другий — лише “засіб”. І якщо перший працює всередині системи, то другий — це інструмент, за допомогою якого розвідка отримує інформацію.

На запитання про те, як громадяни з окупованих територій можуть зв’язатися з ГУР, Буданов відповів: “Нікуди не писати. Ми здебільшого самі знаходимо таких людей”. За його словами, працювати з так званими “ініціативниками” — це завжди ризик, бо в більшості випадків це може бути провокація або частина чужої оперативної гри. Але щодо українських громадян в окупації — підхід інший.

“Це наші території, наші люди. Ми маємо багато електронних каналів, через які можна передавати інформацію. А далі вже ми самі знайдемо спосіб безпечно зв’язатися”, — сказав Буданов.

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Він підкреслив, що головне для ГУР — безпека людини, яка вирішила допомогти.