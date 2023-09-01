Буданов повідомив, чи існує ризик ядерного удару по Україні з Білорусі

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що ризику для України ядерна зброя у Білорусі не несе.

Про це йшлося в інтерв'ю Буданова Наталії Мосейчук.

"Нульовий. Ну я так думаю, тому що це не ядерна зброя, а засіб ядерного стримування це перше, що хочу нагадати", — сказав Буданов.

Він назвав ситуацію із ядерною зброєю у РБ великою геополітичною грою.

"А який сенс ставити взагалі ядерну зброю у Білорусі, коли вони кажуть, що це на противагу блоку НАТО ну це, очевидно, в принципі вони цього ніколи не приховували. То який сенс ставити на передовій лінії ядерну зброю, бо вона точно буде або знищена або захоплена", — додав він.

▶️ Дивіться на YouTube-каналі ТСН повне інтервʼю: ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ'Ю БУДАНОВА: на якому ми етапі війни, коли підемо на Росію та що з перемовинами

Тим часом очільник Моборони Олексій Резніков не думає, що РФ вже перекинула на територію Білорусі ядерну зброю. Він заявив, що перекидання ядерної зброю до РБ буде серйозним приводом для аншлюсу країни.

Водночас у Польщі заявили, що Росія перекидає ядерну зброю малої дальності до Білорусі.

Ба більше, Білорусь готова використати ядерну зброю, надану близьким союзником Росією, в разі зовнішньої “агресії”.

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