Буданов пояснив, чи може Путін натиснути "ядерну кнопку": "Це приведе до фатальних наслідків"

Країна-агресорка Росія не зможе використати ядерну зброю без наслідків для себе.

Про це виданню “Голос Америки” розповів голова розвідки України Кирило Буданов.

За його словами, якщо РФ наважиться натиснути “ядерну кнопку”, це призведе до наслідків - відповідь Кремль отримає від інших держав.

“Скільки разів це було? “Червона лінія. Росія використає ядерну зброю, ось вже використовує майже”. Перший раз це пішло наприкінці весни, ну і потім десь раз на півтора місяця. Апогей був з кінця літа до середини осені. Завдали? Ні, не завдали. Чи можуть вони його завдати? Гіпотетично все в житті можливо. А реально? Ні, неможливо. Тому що Російська Федерація - це держава, скажімо так, мильна бульбашка. Вони все роздмухують. Там не такі вже ідіоти сидять, якими хочуть показатися світу. Вони чітко розуміють, що перше: ядерна зброя - це не зброя, це засіб стратегічного стримування. По-друге: застосування будь-ким в світі засобу ядерного стримування приведе до фатальних наслідків для того, хто це зробить. Хто б це не був”, - розповів Кирило Буданов.

Нагадаємо, що диктатор РФ Володимир Путін, говорячи про нібито співпрацю, так само грає на страхах деяких європейців, які бояться розпаду Росії.

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