Буданов пояснив, чому Пригожин звернув свій похід на Москву: "Він є патріотом Росії"

Ватажок терористів “Вагнера” Євген Пригожин не пішов на Москву, тому що він “патріот Росії”. Саме це зупинило його заколот та не “розірвало РФ”.

Про це "Українській правді" заявив керівник української розвідки Кирило Буданов.

За його словами, Пригожина переконали не продовжувати наступ на Москву, оскільки в майбутньому це “розірве Росію”.

"Мені неприємно це визнавати, але Євген Пригожин є патріотом Росії. Лукашенко та інші особи змогли його переконати, що своїми діями він розірве Росію. Могла б виникнути аналогічна ситуація, як у нас в 2014 році, коли Янукович кричав, що він "легітимний", - зазначив Буданов.

Нагадаємо, що США проаналізували заколот Пригожина та дійшли цікавих висновків.

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