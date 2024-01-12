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Буданов пояснив, чому росіяни не влучають своїми ракетами по цілях

Буданов пояснив, чому росіяни не влучають своїми ракетами по цілях

Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов / Скриншот / Фото: скриншот з відео

Очільник ГУР каже, що російські ракетаи недосконалі.

Ракетні удари з боку РФ по Україні спричинені бажанням агресора оголосити 2023 рік "переможним". Однак реальних воєнних успіхів у росіян не було.

Про це повідомив очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв’ю Le Monde.

"У російських ракет є низка недоліків. Вони часто промахуються. Ми негайно ж відправили їм нашу відповідь. Ціллю були їхні військові об’єкти", - сказав він.

За його даними, Росія від кінця літа 2023 року збільшує кількість вироблених боєприпасів, якщо порівнювати з попередніми роками, проте їхня якість падає.

"Ми готові до рішучих дій. Ми регулярно атакуємо військовий флот і портові споруди противника, тож росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії", - додав він.

Нагадаємо, Росія влаштувала масовану атаку по Україні в ніч проти 2 січня, запустивши десятки дронів і ракет різних типів. Внаслідок ударів зафіксовані суттєві руйнування в Києві та Харкові, майже 100 людей постраждали, є загиблі. Президент Володимир Зеленський показав відео наслідків атаки в різних містах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракети, вибухи, руїни, жах і смерть! НОВИНИ 14:00 2 січня 2024 року

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