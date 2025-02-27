Буданов пояснив, навіщо Москва намагається "заморозити" війну в Україні

Кремль застосовує тактику "батога і медяника" – одночасно тисне на Україну військовими методами та пропонує вигідні фінансові умови іншим країнам.

Росія розглядає перемир’я як можливість перегрупуватися, накопичити сили та продовжити агресію в майбутньому.

Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, Кремль застосовує тактику "батога і медяника" – одночасно тисне на Україну військовими методами та пропонує вигідні фінансові умови для країн, які можуть виступити посередниками в переговорах.

"Вони завжди так будуть робити: тиснути на нас і пропонувати різні фінансово цікаві речі для інших сторін, яким брати в цьому участь", – зазначив Буданов.

Він наголосив, що варто розрізняти поняття перемир’я і миру.

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"Дійти швидко до перемир’я, я просто особисту можу сказати думку – загалом, це реально. Дійти швидко до миру – ні", – пояснив очільник розвідки.

Розвідка фіксує, що Кремль розуміє критичні наслідки затяжної війни. Якщо Росія не зможе вийти з неї до 2026 року, вона втратить навіть шанс на світове лідерство.

"Їм потрібна перерва. Тому що вони, згідно з їхньою стратегією, якщо до 2026 року не виходять з цієї війни, вони втрачають навіть шанс на світове лідерство", – наголосив Буданов.

Ціна війни для РФ занадто висока – вона блокує економічний розвиток, не дає можливості реалізовувати масштабні проєкти. Зокрема, Росія має брак технологій для освоєння арктичних регіонів і видобутку газу, а війна лише поглиблює цю проблему.

Таким чином, Москва намагається "заморозити" ситуацію, щоб отримати паузу, але мирний договір, який передбачав би відновлення територіальної цілісності України, не входить у її плани.

Нагадаємо, що на думку радника голови Офісу президента України Михайло Подоляка, Росію можна змусити до припинення вогню на справедливих умовах, якщо застосувати до держави-агресорки два дієві інструменти – нафтове ембарго та суттєве нарощення ударів по російській території.