Буданов пояснив, як змінилася армія РФ від початку повномасштабної війни

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія сильно змінилася, попри шалені втрати.

Прокоментував це керівник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю "BBC".

"Треба пам'ятати, що війна – це завжди шалений розвиток. У будь-якій країні світу війна давала завжди розвиток технологічний, індустріальний і тому подібне. Не дивлячись на те, що це шалені витрати та руйнування, але це завжди розвиток. Це відбувається з ними, це відбувається з нами, це теж треба розуміти", - каже Буданов.

Він зазначив, що оснащення піхотинця точно стало краще.

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"Якість техніки? Ні, вона впала, тому що нової техніки мало, її не вистачає. Це все відремонтована, відреставрована техніка зі складів довготривалого зберігання озброєнь. Там про якість говорити немає сенсу, та і не потрібна там та якість", - сказав український розвідник.

Водночас у РФ майже не залишилося контрактників з нормальним "бойовим" досвідом. Росія воює мобілізованими, що впливає на їхній моральний дух.

"Він підсилився після взяття Авдіївки, але це тимчасове було явище. В принципі, мобілізованому немає особливого сенсу. Вони воюють за гроші, тому що їх призвали, тому що змусили призватися і тому подібне. Тобто “ідіть вперед”. Ну, це ще російська ментальність відіграє важливу роль. “Ідіть вперед”, як то кажуть, і російський мужик іде", - додав Буданов.

Також очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, на Україну чекає досить важка ситуація на фронті найближчим часом.

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