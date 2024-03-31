Буданов - про будівництво залізничної гілки із Ростова до Криму: "Це може стати серйозною проблемою"

Росія майже завершує будівництво залізничної гілки, яка має з'єднати Ростов-на-Дону з Кримом через окуповані території на півдні України.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов в ефірі телеканалу "Рада".

"Росія насправді вже понад рік будує залізницю, щоб з'єднатися з нашими південними тимчасово окупованими територіями. Цей процес майже завершено. Це може стати для нас серйозною проблемою, але сподіваюся, що з цією залізницею ми якось упораємося, у цьому в усіх є досвід. Це набагато простіше, ніж питання Кримського мосту", - наголосив він.

Нагадаємо, на початку 2024 року Центр журналістських розслідувань опублікував супутникові фото, на яких Росія почала будівництво ділянки нової залізниці із окупованого Маріуполя. Ця гілка має з'єднати РФ та окуповані південні території України.

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