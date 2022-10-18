Буданов про оточення Путіна: "Це неоднорідна маса, але вони вже не думають про виграш, для них головне - не програти"

За даними керівника військової розвідки України, оточення кремлівського диктатора вже розуміє, що програш Росії – неминучий, його вже не можна зупинити, і він призведе до її руйнації.

Керівник військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що оточення кремлівського диктатора Володимира Путіна можна поділити на умовних голубів, та умовних яструбів. На його думку, обидві ці вежі Кремля розуміють, що справи дуже погані, просто у них "трішки" різняться думки, як з цієї ситуації виходити.

Про це Буданов повідомив в інтерв'ю шеф-редактору видання Obozrevatel Оресту Сохару в його програмі "Орестократія".

Відповідаючи на запитання, що сьогодні відомо про найближче оточення Путіна: як вони почуваються в ситуації абсолютного програшу, адже вже очевидно, що війну їм не виграти, чи розглядається якийсь сценарій перевороту, відсторонення Путіна від влади, Буданов зауважив, що оточення Путіна – це неоднорідна маса. І це також не новоявлений блок "Кадирова-Пригожина".

Також читайте Втрата окупованих територій України кардинально змінить настрої росіян – Буданов

"Ну це не блок Кадирова і Пригожина. Є те, що називається вежами Кремля. Інакше кажучи, одні там є умовними голубами, інші – умовними яструбами. Обидві ці вежі розуміють, що справи дуже погані, просто у них "трішки" різняться думки, як з цієї ситуації виходити", - зазначив він.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України зазначив, що одні розуміють чітко, що треба зупинятися і шукати якесь мирне врегулювання, інші вважають, що Росія припинить своє існування, якщо вони не підуть далі, якщо їх переможуть.

"Тому зараз з’явилася нова теза, до речі, її абсолютно вже відверто промовляє і керівництво Росії: наше головне завдання – не програти. Вже не стоїть мова про те, щоб виграти, – не програти. "Ми не можемо дозволити програти", "головне – не програти", і так далі, інтерпретації різні, але посил саме цей", - додав він.

Буданов зазначив, що погоджується з цим посилом: програш Росії – неминучий, його вже не можна зупинити, і він призведе до її руйнації.

Відповідаючи на запитання, які "сценарії руйнації" він бачить, керівник військової розвідки заявив: "Якщо переможе, як то кажуть, гілка прибічників миру, то вони зможуть визнати, що все "це було помилкою". Війська відійдуть назад, за адмінкордон 91-го року і перевантажать якось відносини з усім світом".

"Яструби" ж, на думку Буданова, розуміють, що в будь-якій конфігурації їм, у кращому разі, загрожує солідний тюремний термін, тому для них продовження війни – питання особистого виживання.

"Кінцівка буде – в будь-якому з цих варіантів – однакова. Це видозмінення РФ", - резюмував головний розвідник країни.

Нагадаємо, Кирило Буданов надав прогноз на наступний рік і повідомив, коли закінчиться війна.

Початок війни, ядерний удар, розвал Росії та плани Лукашенка - інтерв'ю з Кирилом Будановим

Читайте також: