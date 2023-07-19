Заява начебто Буданова про успішну операцію в Криму не відповідає дійсності

Юсов повідомив, що заява начебто начальника ГУР є фейковою.

Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов не заявляв про успішну операцію в окупованому Криму після пожежі і вибухів на тамтешньому полігоні 19 липня.

Про це представник ГУР Андрій Юсов сказав у коментарі "Суспільному Крим".

Про що йшлося у фейковій заяві

"Проведено успішну операцію в окупованому Криму. Ворог приховує масштаби завданих збитків і кількість втрат у живій силі", – було вказано в заяві у Телеграм-каналі під іменем Буданова.

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У повідомленні також виголошувалась подяка українським патріотам у Криму за додаткові докладні дані та відео начебто спільної роботи ГУР і ЗСУ.

Спростування від Юсова

"Коментар нібито від імені Кирила Буданова, що вибух на полігоні в Криму – справа рук ЗСУ та ГУР – фейк. Всі наші офіційні сторінки є на сайті Головного управління розвідки України", – сказав Юсов.

Вибухи у Криму 19 липня

Рано-вранці на сході окупованого Криму було чутно вибухи та стало відомо про пожежу на полігоні в Кіровському районі. Окупаційна "влада" заявила, що горить склад боєприпасів, та оголосила евакуацію кількох тисяч людей. На викладених у Мережу відео чутно звуки детонацій боєприпасів.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Топ-новина! У Криму пролунали вибухи! Детонує склад боєприпасів!"

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